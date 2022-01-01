Госинспекция труда по Пермскому краю возобновляет личный приём граждан Жителей ждут на консультации во все дни недели Поделиться Поделиться Твитнуть

В Государственной инспекции труда по Пермскому краю сообщили, что с 14 марта 2022 года возобновляется личный приём граждан по вопросам законодательства о труде. Консультации проводятся семь дней в неделю с 9:00 до 21:00 по адресу: Пермь, ул. Советская, 39.

При личном приёме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также же в Госинспекцию труда можно обратиться по телефону «Горячей линии»: +7 342 298 01 50 с понедельника по пятницу с 9:00 до 23:00.

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