Налоговые органы Пермского края с 10 марта возобновляют работу в обычном режиме Ранее из-за коронавируса в инспекциях был отменён очный приём Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10 марта в налоговые инспекции Пермского края можно снова обращаться очно и без предварительной записи, об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Залы приёма и обслуживания граждан начинают работать в обычном режиме: понедельник, среда — с 09:00 до 18:00, вторник, четверг — с 09:00 до 20:00, пятница — с 09:00 до 16:45.

При посещении налоговых органов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, с 28 февраля налоговые органы Пермского края приостановили очный приём и обслуживание налогоплательщиков. Такое решение было принято из-за всплеска заболевания коронавирусом среди сотрудников налоговых служб.

«Новый компаньон» также писал, что с 9 марта налоговики возобновили работу ситуационного центра в Пермском крае. Он будет мониторить состояние дел в экономике.

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