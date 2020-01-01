Налоговые органы Пермского края приостанавливают приём налогоплательщиков Ограничения начинают действовать 28 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С 28 февраля 2022 года и до особого распоряжения в налоговых органах Пермского края приостанавливается приём и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Такое решение было принято из-за всплеска заболевания коронавирусом среди сотрудников налоговых служб.

При этом сообщается, что услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме (при личном обращении в любой налоговый орган).

Приём всей корреспонденции на бумажных носителях будет вестись исключительно через боксы для приёма входящей корреспонденции, расположенный во входной зоне каждого налогового органа. Рекомендуется на документах указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов.

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