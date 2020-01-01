Налоговики возобновили работу ситуационного центра в Пермском крае Он будет мониторить состояние дел в экономике Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Федеральная налоговая служба, nalog.ru

В Пермском крае возобновляет работу Региональный ситуационный центр Управления Федеральной налоговой службы. В ежедневном режиме он будет мониторить поступившие обращения от налогоплательщиков о рисках бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УФНС.

Все сигналы будут анализироваться, обобщаться и направляться в федеральный ситуационный центр ФНС России, где будут выработаны необходимые меры поддержки в сложившихся условиях.

Информацию о возникающих экономических рисках можно направлять в УФНС России по Пермскому краю по следующим каналам:

— в электронном виде через Личные кабинеты, через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте Федеральной налоговой службы, на электронную почту SC.R5900@nalog.ru;

— в бумажном виде непосредственно в любой территориальный налоговый орган или по почте;

— устно по телефонам горячей линии (342) 291-00-23, 291-00-92.

Рекомендуется при направлении обращений указывать ИНН, вид деятельности (ОКВЭД), возникающие риски для бизнеса, номер телефона для обратной связи.

Напомним, Региональный ситуационный центр Управления Федеральной налоговой службы уже работал в период локдауна в пандемию коронавируса.

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