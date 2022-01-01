Елена Синица Губернатор Пермского края завёл Telegram-канал Он также продолжит публиковать информацию в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин завёл официальный Telegram-канал. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Он также отметил, что не будет удалять свой профиль в Instagram, но новых публикаций там не будет.

Дмитрий Махонин добавил, что будет оставаться на связи в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».





Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.

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