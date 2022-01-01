Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram Поделиться Поделиться Твитнуть

Instagram

Генпрокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить в РФ доступ к Instagram, об этом сообщает ТАСС.

Поводом к обращению стало решение американской компании Meta временно разрешить призывы к насилию в отношении российских военных в соцсетях Facebook и Instagram. При этом призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ остаются под запретом.

Ранее Генпрокуратурой России уже было принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор уже ограничил доступ к Facebook.

Кроме того, ведомство потребовало возбудить уголовное дело об экстремизме в отношении Meta и признать её экстремистской организацией. В СК РФ дело было возбуждено.

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