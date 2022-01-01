Елена Синица

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою работу

Решение не касается деятельности каршеринга «Ситидрайв»

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ситимобил

Фото:vedomosti.ru

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою работу. Об этом сообщается в социальных сетях компании.

«Акционерами было принято решение о прекращении деятельности компании. Однако, сервис каршеринга Ситидрайв эта новость не затрагивает», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Перми сервис «Ситимобил» начал работать в октябре 2019 года.

Ранее также сообщалось, что с российского рынка ушёл китайский агрегатор такси DiDi.

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