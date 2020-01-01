Елена Синица Агрегатор такси DiDi уходит с пермского рынка В краевом центре сервис работал с мая 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Такси DiDi в Перми

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С марта 2022 года китайский агрегатор такси DiDi прекращает работу в России. Об этом говорится в социальных сетях агрегатора.

«Мы в DiDi видим свою миссию в том, чтобы делать повседневную жизнь удобнее, а, значит, предлагать наилучшие из возможных сервисов для наших пассажиров и партнеров, — говорят в DiDi. — К сожалению, мы больше не можем это обеспечивать в России, в связи с чем DiDi прекратит здесь работать с 4 марта 2022 года».

Напомним, в Перми сервис начал свою работу в мае 2021 года.

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