В Пермь зашёл китайский сервис заказа такси Приложение DiDi начало принимать заказы клиентов с 11 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Такси DiDi в Перми

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В Перми начал работу китайский агрегатор такси DiDi. Заказы на таксомоторные услуги пассажиры могут сделать через приложение с 11 мая. Тарифы, как и обещал новый сервис, оказались ниже, чем у конкурентов. Кроме того, DiDi предложил скидку в 40%. Так, поездку от ул. Стахановской до Речного вокзала в 7 часов 30 минут утра китайский агрегатор оценивал в 110 руб., а с учётом скидки - 66 руб. «Ситимобил» тарифицировал поездку по маршруту в 250 руб. (тариф эконом), а «Яндекс.Такси» - в 238 руб. Причём время ожидания машины у всех трёх сервисов на превышала пяти минут.

Несколько недель в краевом центре DiDi набирал водителей. Согласно условиям, описанным на сайте taxididi-perm.ru, кандидатам предлагалась комиссия в размере 12%, включая НДС, отсутствие дополнительных платежей за софт, круглосуточная поддержка. Комиссия парка заявлена на уровне до 3%, обещаны также моментальный вывод денежных средств и карта привилегий с постоянно растущей партнерской базой заведений, включая кафе, автомойки, магазины автозапчастей и др.

Особенностью DiDi на рынке таксомоторных услуг считают «систему встроенных функций безопасности для водителей и пассажиров». К примеру, в приложении номера телефонов водителей и пассажиров остаются анонимными. Также в дополнение к индивидуальному обязательному страхованию водителя DiDi предоставляет коллективное страхование от несчастных случаев для водителей и пассажиров, которое покрывает ущерб жизни и здоровью, причиненный во время поездки.

До сих пор на рынке Перми работали аналогичные DiDi сервисы «Яндекс.Такси», Uber, «Ситимобил» и Gett.

Конкуренты полагают, что стратегия DiDi — за счёт выгодных условий быстро получить критическую массу водителей и заказов, но сверхдешёвые поездки и премии шофёрам вряд ли будут продолжительными.

С 11 мая, кроме Перми, DiDi начал работать в Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Уфе, Красноярске, Воронеже, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе.

За год компанию поставила себе цель начать работу в 100 российских городах.

Помимо Китая и России, DiDi работает еще в 8 странах Европы, Азии, Латинской Америки и Австралии. Штаб-квартира находится в Пекине. На рынке — 9 лет. Количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси, компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике.

В 2017 году о намерении DiDi выйти на рынок России издпанию China Daily сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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