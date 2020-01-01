Пермский миллиардер перечислил пожертвования для мирного населения Украины Дмитрий Рыболовлев поддержал инициативу Красного Креста о гуманитарной помощи Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: sport24.ru

ФК «Монако» и его президент Дмитрий Рыболовлев откликнулись на призыв Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Международного комитета Красного Креста об оказании гуманитарной помощи мирному населению Украины, пострадавшему в вооружённом конфликте. Об этом сообщается на сайте ФК «Монако».

«Сейчас чрезвычайно важно поддержать тех, кому сложнее всего, — сообщил Рыболовлев. — Поэтому ФК «Монако» и ФК «Серкль Брюгге», я лично и компании, в которые инвестировал семейный траст Рыболовлевых, решили перечислить деньги на оказание гуманитарной помощи».

Клуб продолжает изучать и другие возможности оказания дополнительной гуманитарной помощи.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes, в 1990—2000-х годах был фактическим владельцем «Уралкалия», с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако».

Санкции, введённые Евросоюзом в отношении российских олигархов после начала военной спецоперации на Украине, ему пока не угрожают.

По сообщению Forbes, Рыболовлев после событий на Украине увеличил состояние на 100 млн долларов.

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