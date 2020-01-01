Экс-владельцу «Уралкалия» санкции пока не угрожают Дмитрий Рыболовлев всё ещё может сохранить свою долю в клубе «Монако» Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

Санкции, введённые Евросоюзом в отношении российских олигархов после начала военной спецоперации на Украине, пока не угрожают российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает интернет-издание «Спорт24» со ссылкой на французскую газету L’Équipe.

Бывший владелец «Уралкалия», перебравшийся в Европу и купивший футбольный клуб «Монако», всё ещё может сохранить свою долю в клубе (66,6%), как и должность президента.

Правда, согласно источнику L’Équipe, последующие санкции могут изменить ситуацию и олигархам из России запретят иметь доли во французских компаниях.

На данный момент имя Рыболовлева не фигурирует в списке из 26 олигархов, на которых распространяются санкции ЕС.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рыболовлев сворачивает большую часть проектов на пермском рынке. Речь шла о продаже недвижимости в Перми (несколько этажей в бизнес-центре на ул. Ленина, 64, помещения в БЦ «Белчер»), а также о сворачивании клиентского бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом».

Кроме того, в 2020 году ЗАО «Пермгеологодобыча» (структура Дмитрия Рыболовлева) добровольно отказалось от лицензии на добычу алмазов в Пермском крае.

Избавление от активов эксперты связывали с тем, что масштаб бизнеса в регионе перестал устраивать бизнесмена.

Дмитрий Рыболовлев входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes, в 1990–2000-х годах был фактическим владельцем «Уралкалия», с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако».

Согласно данным агентства Bloomberg, состояние Рыболовлева составляет $11 млрд. С начала 2021 года он заработал $600 млн.

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