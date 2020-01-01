Власти Перми не собираются отказываться от планов повысить штраф за безбилетный проезд в пять раз Соответствующий законопроект будет рассмотрен на мартовском заседании заксобрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Власти Перми настаивают на повышении штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом на заседании круглого стола с представителями общественности сообщил глава городского дептранса Анатолий Путин.

Напомним, чиновники предлагают увеличить штраф за безбилетный проезд сразу в пять раз: с 500 до 2500 руб. при первом нарушении и с 1000 до 5000 руб. при повторном. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Заксобрания Пермского края в марте.

Таким образом, мэрия собирается сократить количество безбилетников в общественном транспорте, которых в настоящее время около 20% от общего числа пассажиров.

Пермь — один из первых городов, который предлагают такое резкое увеличение штрафов, отметил Анатолий Путин. Однако он добавил, что при переходе на новые контракты с перевозчиками на повышение штрафов пойдут и другие города.

Представители общественности в целом отрицательно отнеслись к инициативе мэрии. Депутат гордумы Алексей Медведев, например, отметил, что сейчас в стране совсем другая экономическая реальность, в которой многие могут остаться без работы и вовсе окажутся «на грани выживания». В связи с этим депутат предложил отложить рассмотрение этого вопроса, возможно, ввести мораторий на принятие такого решения.

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