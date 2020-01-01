Мария Сыропятова Краевые власти анонсировали налоговые льготы для торговых центров Речь о снижении налога на имущество Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата рассказал о новых льготах для собственников торговой недвижимости в регионе.

«Намерены предложить льготы на налог на имущество, — сказал Дмитрий Махонин, отметив, что они будут больше, чем были во время пандемии. — Нагрузка достаточно серьезная, и пока торговые центры будут перестаиваться, нужно снизить бремя по налогам».

Дмитрий Махонин также рассказал о дополнительных налоговых льготах для части предпринимателей, которые работают по упрощённой системы налогообложения (УСН).

«Льготой смогут воспользоваться примерно 70% субъектов малого и среднего предпринимательства», — уточнил Дмитрий Махонин.

В краевом правительстве также планируют докапитализировать региональную микрофинансовую компанию, что обеспечит предпринимателей дополнительными кредитными средствами.

Напомним, с 3 марта в торгово-развлекательных центрах «Планета» и «СпешиLove» приостановили работу отделы H&M.

В понедельник, 7 марта, в гипермаркете «Семья» и торговом центре «Планета» не открылись магазины Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka и Puma.

Также компания Adidas приостановила продажи в своих магазинах.





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