Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Премьера спектакля «Моби Дик» в пермском Театре-Театре откладывается Причина — международная ситуация Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», премьера спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой «Моби Дик» (16+) в пермском Театре-Театре откладывается. Режиссёр не может прибыть в Пермь, чтобы начать работать над постановкой.

Тем не менее, как сообщают в театре, работа творческой команды продолжается: проведён предварительный актёрский кастинг, художница Мира Каланова готовит эскизы декораций и костюмов.

Как только ситуация в международном культурном сообществе станет более определённой, Театр-Театр надеется возобновить переговоры с режиссёром и обозначит новую дату премьеры.

Ранее сообщалось, что премьера «Моби Дика» планируется на рубеж 2022–2023 годов.

Музыку к спектаклю должен написать Виталий Истомин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.