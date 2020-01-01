Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Премьера спектакля «Моби Дик» в пермском Театре-Театре откладывается
Причина — международная ситуация
Как стало известно «Новому компаньону», премьера спектакля болгарского режиссёра Дианы Добревой «Моби Дик» (16+) в пермском Театре-Театре откладывается. Режиссёр не может прибыть в Пермь, чтобы начать работать над постановкой.
Тем не менее, как сообщают в театре, работа творческой команды продолжается: проведён предварительный актёрский кастинг, художница Мира Каланова готовит эскизы декораций и костюмов.
Как только ситуация в международном культурном сообществе станет более определённой, Театр-Театр надеется возобновить переговоры с режиссёром и обозначит новую дату премьеры.
Ранее сообщалось, что премьера «Моби Дика» планируется на рубеж 2022–2023 годов.
Музыку к спектаклю должен написать Виталий Истомин.
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