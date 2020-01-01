Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Борис Мильграм поставит оперу Шостаковича. Без оперы. И без Шостаковича...
…А роман Германа Мелвилла станет мюзиклом
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Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм намеревается поставить «Катерину Измайлову» (16 +). Именно «Катерину Измайлову», а не «Леди Макбет Мценского уезда», потому что в основе спектакля — не повесть Лескова, а опера Шостаковича, точнее, её либретто, написанное Шостаковичем в соавторстве с Александром Прейсом.
При этом ни музыки Шостаковича, ни оперного пения не будет: задуман драматический спектакль, хотя музыка в нём будет присутствовать — действие пойдёт под живой оркестр.
Известно, что сценография заказана Семёну Пастуху, а костюмы — Ольге Шаишмелашвили.
Премьера запланирована на ноябрь — декабрь 2022 года, сразу после окончания реконструкции фойе большого зала.
В то же время на малой сцене состоится премьера мюзикла — первого на этой площадке. Режиссёр Диана Добрев, которая поставила в Театре-Театре «Дом Бернарды Альбы», адаптирует к музыкальному жанру роман Германа Мелвилла «Моби Дик» (16 +).
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