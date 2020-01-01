Производственное здание «Мотовилихинских заводов» оценили в 252 млн рублей Отчёт об оценке здания опубликовал конкурсный управляющий «МЗ» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми здание на ул. 1905 года, 35, являющееся производственным цехом ПАО «Мотовилихинские заводы», оценено в 252,1 млн руб., включая НДС. Конкурсный управляющий «МЗ» опубликовал отчёт об оценке здания. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Здание построено в 70-х годах прошлого века, оборудовано электроснабжением, водопроводом и отоплением. Имеет площадь 24,4 тыс. кв. м. В настоящее время сдаётся в аренду. Состояние удовлетворительное.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом ещё в 2018 году. Общая сумма требований кредиторов — 17,6 млрд руб.

В декабре 2021 года была завершена процедура проведения торгов по продаже УДС «Молот». Единственный участник торгов — АО «Корпорация развития Пермского края» выкупило имущество за 284,3 млн руб.

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