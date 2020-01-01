Сергей Данилов Ещё один военный из Прикамья погиб в ходе спецоперации в Украине Сообщают о гибели лысьвенца Виталия Габтуллина Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации, проводимой в Украине, погиб ещё один уроженец Пермского края. Гибель лысьвенца Виталия Габтуллина 59.RU подтердили в пресс-службе администрации губернатора.

«Департамент информационной политики АГ официально подтверждает гибель в ходе проведения специальной операции Габтуллина Виталия Раилевича, 1988 года рождения. Он погиб 3 марта 2022 года. Уроженец Лысьвы. Выражаем соболезнования родным и близким», — приводит издание сообщение пресс-службы администрации губернатора.

Напомним, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о гибели трёх пермских омоновцев. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин.

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