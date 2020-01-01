Елена Синица Norwind Airlines временно приостанавливает выполнение международных рейсов Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Norwind Airlines сообщила о временной приостановке выполнения международных рейсов с 7 марта. Об этом говорится в социальных сетях авиакомпании.

Таким образом, Nordwind Airlines отменяет полеты из Перми в Киргизию (город Ош), Узбекистан (Самарканд) и Таджикистан (Душанбе).





Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже.





Напомним, ранее сообщалось, что международные рейсы остановила авиакомпания «Победа».

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