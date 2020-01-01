Елена Синица Подрядчик приступил к работам по берегоукреплению на набережной в Закамске Сейчас также демонтируются старые плиты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядчик приступил к работам по берегоукреплению на набережной в Закамске. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своих социальных сетях.

Поясняется, что общая протяжённость берегоукрепления составляет 1328 м, а площадь благоустройства набережной — почти 74 тыс. кв. м.





На данный момент выполняется демонтаж старых плит. Также сообщается, что, когда позволят погодные условия, начнётся благоустройство променадной зоны набережной.





Ранее сообщалось, что заключён контракт на выполнение капитального ремонта набережной в Закамске.

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