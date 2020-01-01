Елена Синица В Прикамье проведено 4,7 млн тестов на коронавирус В среднем проводится 9,6 тыс. тестов в день Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 4 марта, в медицинских организациях Пермского края проведено 4,702 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Поясняется, что за прошедшую неделю в среднем проводилось 9,6 тыс. исследований в день.





«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — добавляют в ведомстве.





Напомним, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 2963 новых случая COVID-19.

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