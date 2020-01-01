За сутки в Пермском крае подтверждено 2963 новых случая COVID-19 Выздоровели 6172 пациента, скончались 15 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 2963 жителя. Из них 527 — дети до 17 лет включительно. Выздоровели 6172 пациента, скончались 15.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 332 447.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находится 2451 пациент, в тяжёлом состоянии 278, из них 91 подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда — 37,4%, на дому изолировано более 24 тыс. человек.

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