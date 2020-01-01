Мария Сыропятова ЧОПу, охранявшему Пермский университет во время стрельбы, отказано в апелляции Охранное предприятие должно выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО ЧОП «Арсенал-регион» на назначение штрафа за нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией на частную охранную деятельность. Решение о назначении штрафа в размере 100 тыс. руб. по ч. 4 ст. 14.1 КоАП было принято Арбитражным судом Пермского края в декабре 2021 года.

Во время внеплановой проверки по специальному распоряжению Росгвардии после трагедии в ПГНИУ были выявлены многочисленные нарушения в работе ООО ЧОП «Арсенал-регион» на различных социальных объектах.

Среди них — случай реагирования на тревожную кнопку сотрудником без шлема и бронежилета при отсутствии регистрации его личной карточки как охранника (он официально работал в ЧОП водителем). Также у 11 сотрудников охранного предприятия отсутствовали зарегистрированные в органах внутренних дел личные карточки. Кроме того, на форме многих охранников отсутствовали знаки различия.

В суде представитель ООО ЧОП «Арсенал-регион» пытался доказать, что фактически проверка не проводилась, в том числе представил рапорты сотрудников, совершивших правонарушения. Однако суд во внимание их не принял, поскольку «представленные ответчиком рапорты составлены после дачи представленных объяснений».

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