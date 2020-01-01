Начальником ГУ МЧС России по Пермскому краю назначен Александр Урусов Полковник внутренней службы исполнял обязанности главы ведомства с мая прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Урусов

МЧС России по Пермскому краю

Президент России Владимир Путин 3 марта подписал приказ о назначении начальником ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александра Урусова

С 11 мая 2021 года он временно исполнял обязанности руководителя ведомства.

Александр Урусов родился в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области в 1977 году. В 1998 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище, в 2003-м — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, в 2012-м — факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России. Занимал посты от инженера-инспектора отдела Госпожнадзора Управления РПС УВД Костромской области до руководящих должностей в Главном управлении МЧС России по Костромской области.

С 27 декабря 2019 года по 10 мая 2021 года был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Пензенской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.





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