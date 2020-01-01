ГУ МЧС по Пермскому краю возглавил полковник Александр Урусов Прежний руководитель Андрей Бабинцев освобождён от занимаемой должности Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Урусов

МЧС России по Пермскому краю

С 11 мая приказом МЧС России № 299-НС временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю назначен полковник Александр Урусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Генерал-майор Андрей Бабинцев освобождён от должности начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю в связи с поданным рапортом об увольнении со службы ФПС ГПС. Напомним, краевой главк Бабинцев возглавлял с 9 января 2018 года. «Свои планы на дальнейшую деятельность он пока не раскрывает», — говорится в сообщении.

Александр Валерьевич Урусов родился в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области в 1977 году. В 1998 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище, в 2003-ем — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, в 2012-ом — факультет руководящих кадров Академии ГПС МЧС России. Занимал посты от инженера-инспектора отдела госпожнадзора Управления РПС УВД Костромской области до руководящих должностей в Главном управлении МЧС России по Костромской области.

С 27 декабря 2019 по 10 мая 2021 был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Пензенской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.





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