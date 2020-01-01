Андрей Стрельцов «Парму» покинул последний иностранец Белорусский центровой Артём Параховский уходит по семейным обстоятельствам Поделиться Поделиться Твитнуть

Белорусский баскетболист Артём Параховский больше не будет выступать за «Парму». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Издание уточняет, что Артём вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам: жена убедила игрока принять такое решение.

Таким образом, в составе пермской команды не осталось легионеров.

Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, его ассистент и пять иностранных игроков из Литвы, Латвии, США и Польши.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место.

Пока в пермском клубе не объявили, кто будет исполнять роль наставника команды.





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