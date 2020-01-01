Андрей Стрельцов

«Парму» покинул последний иностранец

Белорусский центровой Артём Параховский уходит по семейным обстоятельствам

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параховский артём

Фото: sportnaviny.com

Белорусский баскетболист Артём Параховский больше не будет выступать за «Парму». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Издание уточняет, что Артём вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам: жена убедила игрока принять такое решение.

Таким образом, в составе пермской команды не осталось легионеров.  

Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, его ассистент и пять иностранных игроков из Литвы, Латвии, США и Польши.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. 

Пока в пермском клубе не объявили, кто будет исполнять роль наставника команды. 


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