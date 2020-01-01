Андрей Стрельцов
«Парму» покинул последний иностранец
Белорусский центровой Артём Параховский уходит по семейным обстоятельствам
Белорусский баскетболист Артём Параховский больше не будет выступать за «Парму». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Издание уточняет, что Артём вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам: жена убедила игрока принять такое решение.
Таким образом, в составе пермской команды не осталось легионеров.
Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, его ассистент и пять иностранных игроков из Литвы, Латвии, США и Польши.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место.
Пока в пермском клубе не объявили, кто будет исполнять роль наставника команды.
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