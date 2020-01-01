Пермь не сможет принять матчи Евробаскета 2025 года Исполком FIBА приостановил рассмотрение российской заявки на проведение турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение российской заявки на проведение чемпионата Европы 2025 года. Причина — ситуация, сложившаяся на Украине. Сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

Напомним, в заявке от РФБ на проведение турнира были заявлены два города — Москва и Пермь. После решение ФИБА место проведения турнира выберут между Украиной, Финляндией, Кипром, Венгрией и Латвией.

Напомним, ФИБА официально приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу — 2025 в ноябре прошлого года. Делегация комиссии Международной федерации баскетбола успела побывать в Прикамье и ознакомиться с планами края возвести специально для турнира новый концертно-спортивный комплекс (КСК) на 10,5 тыс. мест в районе ДКЖ. Его строительство должно начаться летом 2022 года. Сейчас проект КСК проходит госэкспертизу.

1 марта стало известно, что Фонд развития Пермского края (ФРПК) заключил с Газпромбанком и инфраструктурным холдингом банка ООО «Инфраструктура ГЧП» соглашение, которое регламентирует предварительные условия сотрудничества по проекту строительства этой многофункциональной спортивной. Газпромбанк собирается взять на себя роль инвестора. Кроме того, банк может войти в капитал специальной проектной компании, а также выступить кредитором и финансовым консультантом.

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