Пермь не сможет принять матчи Евробаскета 2025 года 

Исполком FIBА приостановил рассмотрение российской заявки на проведение турнира

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концертно-спортивный комплекс (КСК) на 10,5 тыс. мест в районе ДКЖ

  permkrai.ru

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение российской заявки на проведение чемпионата Европы 2025 года. Причина — ситуация, сложившаяся на Украине. Сообщение об этом распространила пресс-служба организации.

Напомним, в заявке от РФБ на проведение турнира были заявлены два города — Москва и Пермь. После решение ФИБА место проведения турнира выберут между Украиной, Финляндией, Кипром, Венгрией и Латвией.

Напомним, ФИБА официально приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу — 2025 в ноябре прошлого года. Делегация комиссии Международной федерации баскетбола успела побывать в Прикамье и ознакомиться с планами края возвести специально для турнира новый концертно-спортивный комплекс (КСК) на 10,5 тыс. мест в районе ДКЖ. Его строительство должно начаться летом 2022 года. Сейчас проект КСК проходит госэкспертизу.

1 марта стало известно, что Фонд развития Пермского края (ФРПК) заключил с Газпромбанком и инфраструктурным холдингом банка ООО «Инфраструктура ГЧП» соглашение, которое регламентирует предварительные условия сотрудничества по проекту строительства этой многофункциональной спортивной. Газпромбанк собирается взять на себя роль инвестора. Кроме того, банк может войти в капитал специальной проектной компании, а также выступить кредитором и финансовым консультантом.

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