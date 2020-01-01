Инвестором строительства спорткомплекса в Дзержинском районе Перми может стать Газпромбанк Объект входит в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию краевого центра Поделиться Поделиться Твитнуть

макет спортивной арены на месте товарного двора в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Фонд развития Пермского края (ФРПК) заключил соглашение с Газпромбанком и инфраструктурным холдингом банка ООО «Инфраструктура ГЧП». Документ регламентирует предварительные условия сотрудничества по проекту строительства многофункциональной спортивной арены вместимостью 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ФРПК.

Напомним, проект (входит в перечень приоритетных к 300-летию Перми) планируется реализовать на принципах концессии. При этом, согласно подписанному документу, Газпромбанк планирует взять на себя роль инвестора. Кроме того, банк может войти в капитал специальной проектной компании, а также выступить кредитором и финансовым консультантом.

Итоговая стоимость объекта станет известна после утверждения проектно-сметной документации. Сейчас проект направлен на госэкспертизу.

Как ожидается, строительные работы на объекте начнутся в 2022 году, а закончатся в 2025-м.

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