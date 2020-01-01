Проект концертно-спортивного комплекса в районе ДКЖ направлен на экспертизу Строительство должно начаться летом 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Концертно-спортивный комплекс в Дзержинском районе

permkrai.ru

Строительство нового концертно-спортивного комплекса (КСК) на 10,5 тыс. мест в районе ДКЖ должно начаться летом 2022 года. Как сообщает 59.ru, об этом было заявлено во время визита в Пермь комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Проектирование завершено, проект находится в Главгосэкспертизе»,— отметил на презентации заместитель председателя правительства Прикамья Дмитрий Самойлов.

Общая площадь объекта — 72 тыс. кв. м, здание будет пятиэтажным, высотой 41 м. Предусмотрен подземный этаж для технических помещений и инженерного оборудования. Основные направления спорта, которые будут функционировать в здании, это хоккей, баскетбол, следж-хоккей, волейбол, конькобежцы и фигурное катание. В КСК также будут проводиться концерты и другие культурно-массовых мероприятия. Завершить строительство планируется в марте 2025 года.

Напомним, комиссия ФИБА инспектирует Пермь в качестве кандидата на проведение матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Если комиссия одобрит проведение соревнований в нашем городе, то матчи Евробаскета пройдут уже на новой арене осенью 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.