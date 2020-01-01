Андрей Стрельцов В Перми ждут комиссию ФИБА Визит связан с инспекцией готовности краевой столицы к принятию чемпионата Европы по баскетболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Комиссия Международной федерации баскетбола прибудет в Пермь с двухдневным визитом. Это поездка в рамках поданной столицей края заявки на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, комиссия проинспектирует существующую спортивную и социальную инфраструктуру города 26 и 27 января 2022 года. Кроме того, представителям ФИБА будет показана презентация планируемого к постройке нового дворца спорта на 10 тыс. мест. Его строительство связывают в том числе и с проведением престижного спортивного мероприятия.

Напомним, что помимо Перми от России заявку на проведение Евробаскета-2025 подали Москва и Санкт-Петербург.

Евробаскет-2025 пройдёт в четырёх странах. Россия — один из претендентов. Сейчас комиссия ФИБА инспектирует всех подавших заявки, после анализа итогов визита будет приниматься решение о месте проведения турнира.

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