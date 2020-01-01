Минстрой Прикамья поможет застройщикам заменить подорожавшие стройматериалы Министерство привлекли к анализу проектно-сметной документации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании правительства ещё раз напомнил о своём поручении минстрою в ближайшее время собрать основных застройщиков и подрядчиков по краевым социальным стройкам.

«В связи с тем, что меняются и процентные ставки по ипотеке, и ситуация со строительными материалами, нужно понимать планы застройщиков в ближайшее время, и как они будут реализовываться», — заявил глава Прикамья.

Он также попросил ведомство подключиться к работе по анализу проектно-сметной документации (ПСД) важных строек, «посмотреть какие товары и стройматериалы, заложенные в ПСД, попадут в режим санкций и провести работу, связанную с заменой альтернативными материалами».

«Я думаю, здесь нужно создавать коллегиальный орган для принятия максимально прозрачных решений, понятных для надзорных органов, и которые будут приводить к эффективности расходования бюджетных средств», — добавил Махонин.

Губернатор напомнил членам правительства, что Пермский край подал заявку на получение инвестиционных бюджетных кредитов в размере 46 млрд руб., и она тесно увязана с темпами строительства жилья в регионе.

Он также заявил, что ни один из строительных проектов в Прикамье не сворачивается, как и не сокращаются социальные обязательства перед населением.

На правительстве также было заявлено, что в Пермском крае производителей стройматериалов уличили в приостановке отгрузки товаров. Краевые власти намерены обратиться в УФАС и прокуратуру.

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