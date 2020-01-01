В Пермском крае производителей стройматериалов уличили в приостановке отгрузки товаров Краевые власти намерены обратиться в УФАС и прокуратуру Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Чибисов

Константин Долгановский

В Пермском крае ряд производителей стройматериалов и промышленных товаров приостановили отгрузку продукции. Об этом на заседании краевого правительства заявил глава минпрома Алексей Чибисов.

Он отчитался о первых итогах работы оперативного межведомственного штаба по мониторингу цен.

«Со вчерашнего дня мы начали взаимодействовать с производителями строительных и промышленных товаров и будем подключать и федеральную антимонопольную службу, и прокуратуру с целью профилактики истории дефицита строительных и промышленных материалов при отсутствии как такового обоснования по формированию такого дефицита», — отметил вице-премьер.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин констатировал, что «ряд поставщиков, к сожалению, незаконно пользуется ситуацией и пытается поднять цены на ряд товаров, в том числе на те, которые используются при строительстве наших социальных объектов».

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что эксперты прогнозируют рост цен на стройматериалы.

Как заявил на правительстве Алексей Чибисов, роста цен на продукты в Пермском крае не зафиксировано.





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