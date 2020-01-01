В минпроме Прикамья назвали фейками сообщения о двукратном росте цен на продукты Чтобы избежать дефицита, крупные торговые сети увеличили товарные запасы в полтора раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На рынке продовольствия в Пермском крае сохраняется стабильная ситуация по ценам. Об этом на заседании краевого правительства заявил глава минпрома Алексей Чибисов.

«Те обращения о росте цен в полтора-два раза, которые появляются в соцсетях, являются фейковыми новостями, направленными на поднятие ажиотажа», — отметил министр.

По его данным, рост цен на основные продукты отсутствует, а основные сети, которые работают в Пермском крае («Лента», «Пятёрочка», «Монетка», «Магнит»), увеличили товарные запасы по основным группам продовольствия с двух до трёх недель и обеспечивают стабильное снабжение населения края.

Алексей Чибисов также сообщил, что в Пермском крае производителей стройматериалов уличили в приостановке отгрузки товаров. Краевые власти намерены обратиться в УФАС и прокуратуру.





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