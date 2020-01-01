Мария Сыропятова В Перми открыт первый хаб онлайн-магазина «Самокат» Сервис экспресс-доставки наращивает своё присутствие в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис экспресс-доставки «Самокат» открыл в Перми первый крупный склад (хаб), позволяющий размещать до 15 тыс. наименований товаров. Об этом «Новому компаньону» рассказали в онлайн-магазине.

Заказы из хаба доставляют за 1,5 часа в ближайший даркстор (склад поменьше), после чего пользователю приходит уведомление о доставке. После этого пользователь может заказать доставку в любое удобное время — заказ доставят из ближайшего даркстора за 15 минут.

Ранее в регионе были представлены только дарксторы, в ассортименте представлено примерно 2,5 тыс. продуктов питания, напитков, бытовой химии и косметики.

Напомним, что в апреле 2021 года в Перми начал работу онлайн-ретейлер «Самокат». Заработали более 20 дарксторов в Перми. Это произошло на фоне роста спроса на доставку продуктов и других товаров на дом.

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