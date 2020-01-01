Мария Сыропятова Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Перми Сервис экспресс-доставки приглашает к сотрудничеству местных производителей Поделиться Поделиться Твитнуть

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avito.ru

Сегодня федеральный онлайн-ритейлер «Самокат» начал свою работу в Перми. Об этом на пресс-конференции объявил основатель компании Вячеслав Бочаров. Пермь стала девятым городом в России, где был запущен сервис экспресс-доставки.

Доставка продуктов питания, товаров для дома и косметики заявлена в течение 15–30 минут. Заказ можно сделать с 8 до 23 часов. Доставка бесплатна при минимальном ограничении стоимости заказа от 100 рублей. Территория доставки — пока только город Пермь.

«Постепенно мы будем покрывать район за районом (Пермского края — ред.), — отметил Вячеслав Бочаров. — Летом будем практиковать доставку автомобилем в течение часа. Доставка будет бесплатной. Но ограничение по размеру чека будет несколько выше, чем обычно».

Сейчас в Перми уже расположено более 20 дарксторов «Самоката». Численность сотрудников компании в регионе — 500 человек, к концу года она может увеличиться до 3 тыс.

В ассортименте «Самоката» более 2,5 тыс. продуктов питания, напитков, бытовой химии и косметики. Среди них уже около 200 продуктов пермских брендов мясной гастрономии, молочной и кисломолочной продукции, мороженого и других категорий. При этом в компании отмечают, что готовы к расширению сотрудничества с местными производителями.

«Готовы заводить продукты местных производителей, — отметил Вячеслав Бочаров. — Для этого им нужно заявить о себе, обладать качественным производством и иметь возможность поставлять свою продукцию без срывов».

«Мы знаем о том, как сложно небольшим предприятиям попасть в крупные торговые сети, даже если компания производит уникальный и высококачественный продукт, — отметил Алексей Дёмкин. — Мы ценим позицию «Самоката» в работе с предприятиями МСБ и стремление в каждом новом городе страны найти надёжных партнёров и поставщиков. Уверены, что продукция местных производителей из Перми уже в скором времени станет доступна не только для локальных покупателей из нашего региона, но и далеко за его пределами».

Напомним, что компания «Самокат» была основана в 2018 году под брендом «Магазинчик», а в 2019 году переименована в «Самокат». Помимо Перми сервис экспресс-доставки «Самокат» присутствует в восьми городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.





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