Мария Сыропятова
ПГНИУ возвращает студентов в аудитории с 9 марта
Об этом в соцсетях сообщил ректор вуза
С 9 марта 2022 года большая часть студентов ПГНИУ вернётся к очному формату обучения. Об этом в своём Instagram-аккаунте объявил ректор университета Дмитрий Красильников.
«Мы все долго находились в онлайне. Начавшаяся теперь стабилизация эпидемиологической ситуации позволяет нам вернуться в аудитории», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Красильников.
Напомним, что на удалёнку до особого распоряжения ректора Пермский классический университет перешёл с 31 января 2022 года.
Готовится приказ о возвращении к очному формату обучения в ПГНИУ.
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