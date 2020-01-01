Мария Сыропятова ПГНИУ возвращает студентов в аудитории с 9 марта Об этом в соцсетях сообщил ректор вуза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 марта 2022 года большая часть студентов ПГНИУ вернётся к очному формату обучения. Об этом в своём Instagram-аккаунте объявил ректор университета Дмитрий Красильников.

«Мы все долго находились в онлайне. Начавшаяся теперь стабилизация эпидемиологической ситуации позволяет нам вернуться в аудитории», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Красильников.

Напомним, что на удалёнку до особого распоряжения ректора Пермский классический университет перешёл с 31 января 2022 года.

Готовится приказ о возвращении к очному формату обучения в ПГНИУ.

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