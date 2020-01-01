Елена Синица Валерия Калинина Дистанцировались от знаний Педагоги и студенты — о преимуществах и недостатках дистанционного обучения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С приходом новой волны коронавируса многие организации стали задумываться о переходе на «удалёнку». Не стали исключением и вузы страны, постепенно объявляющие о возвращении к дистанционному обучению. «Новый компаньон» узнал, в каком формате сейчас работают пермские вузы, а также поговорил со студентами и преподавателями о преимуществах и недостатках «дистанта».

Ещё совсем недавно Пермский классический университет (ПГНИУ) объявил о частичном выходе студентов на очное обучение. С 24 января к очному обучению вернулись студенты первого и выпускных курсов. Однако прошло всего три дня и ректор вуза Дмитрий Красильников подписал новый приказ. Согласно документу, с 31 января и до особого распоряжения большинство занятий будет проходить в онлайн-режиме.

Очно для студентов-очников бакалавриата, специалитета, магистратуры и колледжа в аудиториях ПГНИУ будут проходить только занятия с использованием лабораторного оборудования или специализированного ПО.

Все остальные занятия переведены в дистанционный формат. В очном формате также будут проходить занятия по физической культуре. Студенты очно-заочной, заочной формы обучения и аспиранты продолжат учёбу в онлайн-формате.

Приказ о поэтапном выводе студентов с «дистанта» появился ещё 13 января, и тогда это решение соответствовало эпидобстановке, отмечают в пресс-службе вуза. Также в ПГНИУ отметили, что ежедневно отслеживают ситуацию, руководствуются рекомендациями оперштаба Пермского края, главного санитарного врача, Минобрануки РФ.

В медицинском университете (ПГМУ) большинство студентов как учились, так и продолжают учиться дистанционно.

В то же время Пермский педагогический университет пока не планирует переходить на удалённый формат обучения. Здесь студенты продолжают учиться очно. Единственное, из-за большого скопления людей потоковые занятия проводят онлайн.

«Мы наблюдаем за ситуацией, но пока не выходим на дистант. К очному обучению допускаются все: как вакцинированные, так и нет. При этом, уровень вакцинации среди студентов более 80%», — сказали в вузе.

В очном формате проводят занятия и в Пермском политехе. Однако «Новому компаньону» сообщили, что до 8 февраля студенты вуза находятся на каникулах. Немного позже может быть рассмотрен вопрос о формате обучения после каникул, добавили в пресс-службе политеха.

Мнения

Мнения преподавателей и студентов о формате обучения разделились. Кто-то считает более предпочтительным очное обучение, кто-то выступает за «дистант», а кто-то считает, что нужно совместить оба формата.

И у очного, и у дистанционного обучения есть свои достоинства, считает преподаватель кафедры истории и археологии в ПГНИУ Алексей Заморяхин. Так, по его мнению, в «дистанте» есть возможность активнее использовать технологии и больше времени уделять близким людям. При очном обучении есть более тесная связь педагога и обучающегося. Она в свою очередь позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и создать более тёплые отношения внутри студенческой группы.

«Признаться, мне самому очное обучение значительно ближе. Именно в непосредственном контакте преподавателя и студентов возникает та учебная и человеческая «химия», которая в значительной мере пропадает во время дистанционного обучения, — говорит Заморяхин. — В идеале же хотелось бы, чтобы формат выбирали за нас не обстоятельства, а сам преподаватель в зависимости от того, какие цели ставятся перед конкретным занятием».

В то же время преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Наталья Фомина предпочла бы совмещённый формат образования: лекции дистанционно, практики и лабораторные в малых группах — очно (при стабильной эпидемиологической ситуации).

При этом она отмечает, что как педагогу, ей больше нравится очный формат. Так «я могу лучше контролировать процесс обучения, могу придумать больше форматов групповой и индивидуальной работы», говорит Фомина. Помимо этого, она отметила, что на очных парах можно видеть эмоции и реакцию студентов, отслеживать «здесь и сейчас», что они делают.

При этом, по её словам, у дистанционного формата тоже есть свои преимущества. «Студенты на занятиях не включают камеры — я тоже не включаю, могу не заморачиваться насчёт внешнего вида, не трачу время и деньги на дорогу (а обычно я езжу в университет на такси), — говорит Наталья Фомина. — Могу вести занятие из любой точки мира, могу совмещать путешествия и работу в университете. Могу даже проводить занятия при лёгком недомогании, не отменяя пары. Могу провести занятие на ходу, в автомобиле, в кафе, в палатке — лишь бы был доступ в интернет».

Кроме этого, она отмечает, что через дистанционный формат удобно показывать свой экран компьютера, студенты могут показать свой. В то время как на очном обучении постоянно были проблемы с проекторами: плохо показывают, иногда не работают, нет звука, иногда просто проектора нет. Бывают и проблемы с интернетом, так как в некоторых корпусах плохо ловит связь, поясняет Фомина.

«Сейчас, когда каждый день заболеваемость идёт в рост, и каждый день из соцсетей я узнаю, что кто-то из моих знакомых заболел, я бы не хотела выходить на очное обучение ни в каком формате. Поберегла бы себя и других», — заключила она.

В каждом формате есть свои плюсы. Но в очном режиме больше ощущается ответственность, вся работа осуществляется вместе с преподавателем, рассказывает студентка второго курса ПГНИУ Екатерина Коротина. В то время как дистанционно больше вероятность пропустить пары, из-за чего «постоянно есть долги». С другой стороны, «дистант» позволяет совмещать работу с учёбой, говорит студентка.

«Однако я давно готова выйти на «очку», чтобы наконец-то начать чувствовать студенческую жизнь. Обидно, что за полтора года учёбы мы были в вузе примерно полгода», — отмечает Екатерина Коротина.

Студент второго курса ПГНИУ Николай Чижов отметил, что для него живое общение с одногруппниками и преподавателями комфортнее, а сборы и дорога в университет «настраивают на работу».

«Я бы сказал, это такая ритуальная история. За их отсутствием бывает трудно собраться и настроиться на учёбу, поэтому я часто откладываю многие задания на потом», — поделился мнением студент.

Однако он отметил, что лекции удобнее смотреть в дистанционном формате, «когда можно в спокойной обстановке послушать преподавателя, не торопясь, возможно, занимаясь параллельно другими делами, экономя время». К тому же, на «дистанте» бывает удобно подключиться к занятию вне зависимости от своего местоположения и не пропускать пары из-за походов в больницу, например, или долгой дороги, добавляет Николай Чижов.

В очном формате легче всего организовывать свою учебную и внеучебную деятельность, говорит студентка второго курса ПГМУ Милада Сойма. По её словам, очные семинары, «неотъемлемой частью которых является общение с преподавателями», позволяют углубиться в предмет и понять тему гораздо лучше.

«Многие дисциплины у меня связаны с обучением в анатомических музеях и работой с микроскопами. Дома этого не сделать. К тому же нельзя забывать про общение с одногруппниками. Студенткой, по-настоящему, я себя не чувствую, обучаясь на «дистанте», — резюмировала Милада Сойма.

Кстати

Краевые власти также рассказали, при каких условиях школы региона смогут сделать выбор в пользу «удалёнки». Так, при выявлении COVID-19 у двух и более учащихся класса краевой Роспотребнадзор выдаст предписание о переводе этого коллектива на недельный карантин.

При этом поясняется, что каждая школа самостоятельно решает, как организовать обучение на период разобщения.

Если в классе, группе или в целом по учреждению фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — до 20%, то коллектив или образовательная организация уходят на карантин на семь и более дней. Решение о введении карантина в этом случае принимает руководитель учреждения.

В случае активного увеличения числа заболевших среди школьников и студентов, классы и группы в ссузах также переводят на домашнее обучение.

Отмечается, что для возвращения с карантина по ОРВИ или COVID-19 представления справки не требуется, если учащийся выходит с него не после перенесённого заболевания.

Родители школьников в дистанционной учёбе видят больше минусов, чем плюсов. «Школьникам тяжело сконцентрироваться во время занятия, им не хватает дисциплины. Моя дочь постоянно на что-то отвлекается, параллельно делает какие-то дела. Из-за этого материал усваивается хуже. Кроме того, занятия в онлайне короче, чем в школе. И много заданий приходиться делать самостоятельно, что тоже непросто даётся. А у кого-то маленькие дети и родителям приходиться тоже переходить на «удалёнку», потому что их нельзя оставить дома одних. Или, например, если двое и больше детей, то не у каждого есть свой компьютер», — отмечает мама школьницы Тамара Климова.

Однако, учитывая, что растёт заболеваемость коронавирусом среди детей, дистанционное обучение может быть оправданно.

«Если ребёнок заболеет, то пропустит ещё больше материала», — отмечает Тамара Климова.

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