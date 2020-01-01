Елена Синица В Перми с 1 марта вводятся ограничения для большегрузов На границах зон установлены предупреждающие знаки Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Начиная с 1 марта в Перми вступят в силу ограничения для движения грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На границах зон уже размещены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Также установлены таблички с указанием времени ограничений.

Отмечается, что учтены и пожелания бизнеса при формировании окончательной схемы ограничений.

В частности, сняты ограничения с ряда улиц, активно используемых для подъезда к промпредприятиям, торгово-логистическим объектам. Также принято решение о введении на первом этапе ограничений лишь в часы максимальной нагрузки на улично-дорожную сеть города — ежедневно с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

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