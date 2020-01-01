Елена Синица Ввод новой схемы движения грузового транспорта в Перми откладывается до марта 2022 года Ранее ограничения для большегрузов обещали ввести с января Поделиться Поделиться Твитнуть

В администрации Перми разрабатывается новая редакция схемы движения грузового транспорта по территории города с учётом предложений бизнес-сообщества. Об этом «Новому компаньону» сообщили в мэрии. В связи с этим ввод ограничений на движение большегрузов откладывается с января 2022 года на март. Это ориентировочный срок.

Напомним, согласно предложениям городских властей, с нового года грузовым машинам массой более 26 т или имеющим прицеп должны были запретить въезжать в центральные части города (как показано на схеме), что позволило бы обеспечить пропускную способность дорог в условиях растущего трафика.

Однако проект вызвал беспокойство у бизнеса. После проведения встречи по данному вопросу с городскими властями Пермская торгово-промышленная палата (ПТПП) направила в администрацию Перми ряд предложений по доработке схемы.

Согласно документу (есть в распоряжении «Нового компаньона»), члены ПТПП просят, во-первых, не распространять ограничения в случае возникновения экстренных случаев. Кроме этого, для штатных ситуаций предлагается предусмотреть оперативное получение пропусков и разрешений для транспорта, осуществляющего перевоз стройматериалов, а также для специализированной техники, задействованной при ремонте аварий коммунальных систем.

В ПТПП также просят изменить временные ограничения на движения транспорта. Изначально ограничения устанавливались с 07:00 до 21:00. В ПТПП предлагают ограничить движение с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Помимо этого, предлагается определить участки улично-дорожной сети, по которым разрешено движение грузового транспорта для промпредприятий.

Также предлагается предусмотреть стоянки для транспорта, который попадает под запрет движения по улицам города в дневное время.

Как сообщили «Новому компаньону» в мэрии, часть предложений в новой редакции схемы организации дорожного движения будет учтена.

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