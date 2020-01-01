Бизнес предложил мэрии ограничить движение грузовиков по городу не на весь день, а только в часы пик Ограничения для большегрузов должны начать действовать в Перми с 1 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Обсуждение нового регламента в ПТПП / фото: пресс-служба ПТПП

В среду, 1 декабря, Пермская торгово-промышленная палата провела для бизнеса встречу с представителями органов власти по поводу новой схемы движения грузового транспорта. Она может вступить в силу 1 января 2022 года. Согласно изменениям, грузовым машинам массой более 26 тонн или имеющим прицеп, запретят въезжать в центральные части города.

Напомним, в ноябре глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал серию круглых столов с представителями бизнеса по данной теме.

Новую схему движения представил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. Зелёными линиями отмечены улицы, по которым движение грузового транспорта разрешено (при этом на схеме размещены знаки, указывающие на ограничение массы грузовика), пунктиром – улицы, движение грузового транспорта по которым запрещено с 07:00 до 21:00.

По словам Максима Киса, ограничения позволят обеспечить пропускную способность дорог в условиях растущего трафика.

Внесение изменений в регулирование движения грузового транспорта в дневное время вызывает беспокойство у бизнеса разных отраслей.

Так представители строительного сектора отмечают, что практически все грузовые машины, перевозящие стройматериалы, а также специализированная строительная техника весит более 26 тонн. А значит машины с грузом смогут проехать на стройплощадку только после 21 часа, однако для их разгрузки зачастую используется специальная строительная техника, работа которой в указанное время запрещена.

Представители ресурсоснабжающих организаций также хотели бы, чтобы их специализированный транспорт мог проезжать без ограничений к месту ремонта и обслуживания коммунальных сетей, а также для устранения аварийных ситуаций.

Предприятия-производители пищевой и непищевой продукции прогнозируют для себя сложности в проведении погрузочно-разгрузочных работ, так как ночью их вести нельзя. Они же отмечают отсутствие возможности заменить для отгрузки один грузовик массой более 26 тонн на несколько машин меньшей массы, которые смогут подъезжать к предприятию в любое время суток без ограничений.

Глава минпромторга Алексей Чибисов, принявший участие в обсуждении, сообщил, что вопрос проезда грузовиков по центру города днём можно решить путём получения разрешений (пропусков) через сайт «Госуслуги».

Президент Пермской ТПП Олег Жданов предложил администрации Перми при утверждении нового регламента предусмотреть порядок получения пропусков на провоз необходимых грузов и техники на городские стройплощадки, а также на проезд коммунальной спецтехники.

Он также предложил мэрии предусмотреть организацию площадок для стоянки машин, которые попадают под запрет движения по улицам города в дневное время суток и изменить временные ограничения на движения транспорта, при которых грузовой транспорт не будет вынужден стоять весь день в ожидании разрешенного времени, а пережидать только пиковые часы.

В пермской мэрии ждут и других предложений от бизнеса по новому регламенту. Подать их можно до конца недели, 3 декабря, отметили в пресс-службе ПТПП.





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