В ноябре пермские власти обсудят с предпринимателями ограничение движения большегрузов Запрет на движение грузовиков в дневное время по центру Перми планируется ввести с 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал серию круглых столов с представителями бизнеса по вопросам планируемых ограничений для движения грузового транспорта. Подготовка встреч возложена на заместителя мэра Виктора Агеева. Как уточнили в пресс-службе мэрии, первый круглый стол может состояться в середине ноября.

Напомним, с начала 2022 года в Перми планируется ввести ограничения для движения большегрузов свыше 26 тонн в центральной части города с 7:00 до 21:00.

На заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 20 октября президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов заявил, что мэрия Перми не обсуждала инициативу с предпринимательским сообществом. «Никто ничего не обсуждал, не оценивал последствий», — возмущался Жданов.

В пермской администрации сегодня заявили, что обсуждение вопроса с предпринимательским сообществом будет, в том числе с представителями Пермской торгово-промышленной палаты.

— Все изменения в механизмах работы той или иной сферы мы обсуждаем с профессиональным сообществом, и эти не исключение. Нужно совместно проработать условия новых ограничений для грузового транспорта, чтобы, с одной стороны, не навредить бизнесу, а, с другой стороны, стимулировать его развивать на въездах в город распределительные центры, — подчеркнул Алексей Дёмкин.

Ограничение позволит мотивировать сети строить логистические центры и развозить товар по Перми на автомобилях малой тоннажности, что уменьшит пробки и повысит безопасность на дорогах, добавил мэр.

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