Елена Синица Проект нового здания Пермской художественной галереи прошёл госэкспертизу Площадь помещений превысит 20 тыс. кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Госэкспертиза дала положительное заключение на проект нового здания Пермской художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно одобренному проекту, здание построят рядом с Речным вокзалом. Общая площадь новой галереи составит более 20 тыс. кв. м. На территории разместят выставочные залы, библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на строительство галереи в Перми 1,75 млрд руб.

Также известно, что Пермская художественная галерея получит субсидию для временного размещения на «Телте».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.