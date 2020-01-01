Елена Синица
Проект нового здания Пермской художественной галереи прошёл госэкспертизу
Площадь помещений превысит 20 тыс. кв. метров
Госэкспертиза дала положительное заключение на проект нового здания Пермской художественной галереи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно одобренному проекту, здание построят рядом с Речным вокзалом. Общая площадь новой галереи составит более 20 тыс. кв. м. На территории разместят выставочные залы, библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на строительство галереи в Перми 1,75 млрд руб.
Также известно, что Пермская художественная галерея получит субсидию для временного размещения на «Телте».
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