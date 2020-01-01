Прибытие в Пермь поезда с беженцами откладывается Ранее приезд жителей ДНР и ЛНР ожидался не раньше 26 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Прибытие в Пермь сотен беженцев из Донецкой и Луганской народных республик задерживается. Как рассказали «Новому компаньону» в краевой администрации, формирование железнодорожных составов в Ростове продолжается, а поезд на Пермский край пока даже не выехал.

Напомним, приезд беженцев в регион ожидался не ранее 26 февраля. Для их размещения планируется задействовать территории лагерей «Звёздный» (Пермь) — 250 человек, «Комета» (Пермский район) — 150 человек, «Сказка» (Березники) — 130 человек.

В Прикамье также объявили сбор средств и вещей для вынужденных переселенцев.

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