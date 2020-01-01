Мария Сыропятова В сети DNS пройдёт проверка ФАС России За день рост цен на товары в данной торговой сети составил примерно 30% Поделиться Поделиться Твитнуть

В ФАС России обещают провести проверку обоснованности повышения цен на товары сети по продаже бытовой техники и электроники DNS. В пресс-службе ведомства пояснили, что уже направлен соответствующий запрос в компанию.

Кроме того, должностному лицу выдано предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон «О защите конкуренции».

Напомним, что на фоне ситуации на Украине в DNS повысили цены на товары. За день рост цен составил примерно 30%. При этом в других российских торговых сетях по продаже электроники и бытовой техники реализуется похожая логика. Причины в изменении курса рубля, ажиотажном спросе и неопределённости вокруг поставок отдельных категорий ассортимента.

Константин Долгановский

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