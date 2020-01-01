Мария Сыропятова В Перми запущена процедура смены зонирования под Perm Expo Приказ выпустило краевое минимущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На земельном участке под Perm Expo, в прошлом ТЦ «Карусель» (шоссе Космонавтов, 59), меняется зонирование. Приказ об этом выпустило краевое минимущества.

На участке, приобретённом в ноябре 2021 года АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), устанавливается зона Ц-1 с нулевым коэффициентом плотности застройки. Такое зонирование соответствует использованию здания под конгресс-центр и гостиницу. Инициатива исходит от собственника объекта — КРПК.

Напомним, что в начале февраля 2022 года стало известно о переименовании торгового центра в Perm Expo.

С 1 мая корпорация меняет правила аренды выставочных площадей. Ранее они сдавались помесячно, а будут — посуточно: по 93 руб. за 1 кв. м в день проведения мероприятия, на дни монтажа и демонтажа предусмотрены скидки в 50% от указанной стоимости. Кроме того, в Perm Expo будут сдавать конференц-залы по 20 тыс. руб. в сутки.

Напомним, в конце ноября 2021 года КРПК зарегистрировала право собственности на здание ТЦ «Карусель». Корпорация приобрела торговый центр у X5 Retail Group. Вместе со зданием ТЦ «Карусель» были куплены прилегающие инженерные сети и земельный участок под центром в 40,2 тыс. кв. м. Сумма сделки не сообщается. Источники на рынке утверждают, что владелец продавал объект за 450 млн руб.

Существующее здание ТЦ корпорация, которая действует в интересах властей Прикамья, собирается адаптировать под конгресс-холл (проектом адаптации занимается компания из Екатеринбурга), а потом построит рядом вторую очередь экспоцентра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.