Андрей Стрельцов В Перми начался матч между сборными России и Нидерландов по баскетболу Игрок пермской «Пармы» не попал в состав национальной команды Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском УДС «Молот» стартовал матч квалификации Кубка мира между командами России и Нидерландов.

Перед игрой стало известно, что на паркет не выйдет баскетболист «Пармы» Александр Платунов, который готовился к этой игре вместе со сборной.

Команды должны провести две встречи. Вторая запланирована на 27 февраля в Нидерландах. По их итогам определится, кто продолжит борьбу в дальнейшем.

Отметим, что Российская федерация баскетбола приостановила свои соревнования с сегодняшнего дня. Как рассказали в РФБ, это не относится к чемпионату ВТБ и матчам на международной арене.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники сообщил, что матч сборных России и Нидерландов в Перми может быть отменён.

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