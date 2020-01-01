В Перми могут отменить матч квалификации Кубка мира по баскетболу между сборными России и Нидерландов
Встреча запланирована на 24 февраля
Матч третьего тура квалификации Кубка мира по баскетболу 2023 года между сборными России и Нидерландов может быть отменён, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Матч ТВ».
Встреча должна пройти в УДС «Молот» сегодня, 24 февраля.
Также может не состояться и вторая игра между этими сборными. Она запланирована 27 февраля в Нидерландах
В пресс-службе РФБ пока воздерживаются от комментариев, в федерации только сообщили, что сейчас обе команды готовятся к игре в обычном режиме.
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