Пассажиров предупредили, что не все авиакомпании успели закрыть продажи на отменённые рейсы Из-за специфики работы систем GDS это может занять до двух дней Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с закрытием воздушного пространства РФ на западной границе с Украиной и Белоруссией для гражданских самолётов и из-за приостановки работы 12 аэропортов в южных городах России авиакомпании приступили к возврату пассажирам средств за уже купленные билеты. В настоящее время в компаниях определяют правила и сроки возврата-обмена билетов на отменённые рейсы.

Как заявила специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Сахарова Екатерина, скорее всего, это будет означать либо возврат денег, либо обмен на другой рейс, либо возврат ваучером. Сначала авиакомпании обрабатывают вопросы с ближайшими вылетами.

«Победа» уже автоматически оформляет возврат денег за билеты всем клиентам отменённых рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета. В S7 планируют возвращать деньги полностью за отмененные рейсы. «Аэрофлот» предложит пассажирам полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты.

Сахарова отметила, что из-за специфики работы систем GDS не все авиакомпании успели закрыть продажи на уже отменённые рейсы. На это может понадобиться до двух дней.

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