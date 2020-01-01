Из аэропорта Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар По вопросам возврата и обмена авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми до 2 марта отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар, об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

По вопросам возврата и обмена авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, уточнили там.

Напомним, сегодня авиавласти России сообщили авиакомпаниям о закрытии воздушного пространства РФ на западной границе с Украиной и Белоруссией для гражданских самолётов на всех высотах. Это вызвано высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов из-за применения вооружения и военной техники.

Работа 12 аэропортов в южных городах России приостановлена до 2 марта, это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, говорится в сообщении Росавиации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что самолёт из Перми в Стамбул (рейс DP 947), который вылетел сегодня, 24 февраля, в 07:07, развернулся и полетел обратно в Пермь, а рейс из Перми в Ростов-на-Дону совершил посадку в Саратове.

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