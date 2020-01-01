Самолёт из Перми в Стамбул развернули в воздухе Рейс из Краснодара посадили в Саратове Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт из Перми в Стамбул (рейс DP 947), который вылетел сегодня, 24 февраля, в 07:07, развернулся и полетел обратно в Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Кроме того рейс А4 Пермь — Краснодар совершил посадку в Саратове.

Напомним, сегодня авиавласти России сообщили авиакомпаниям о закрытии воздушного пространства страны на западной границе с Украиной и Белоруссией для гражданских самолётов на всех высотах.

Это вызвано высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов из-за применения вооружения и военной техники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.