В Прикамье увеличилось количество лабораторий, выдающих «ковидные» QR-коды по тестам на антитела
Теперь таких лабораторий в регионе 13
В Пермском крае выросло число лабораторий, которые имеют право формировать «ковидные» сертификаты на основе результатов тестов на антитела. Теперь таких лабораторий в регионе 13. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
По данным на 23 февраля список аккредитованных лабораторий выглядит так:
— ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови»,
— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Пермь, ул. Куйбышева, 50),
— ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
— ЗАО «МЦ «Философия красоты и здоровья»,
— ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13»,
— ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России,
— Медицинская лаборатория «МедлабЭкспресс»,
— ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист»,
— ООО «Централизованная клинико-диагностическая лаборатория»,
— Медицинский центр «Диапазон»,
— ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»,
— ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»,
— ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е. А.» г. Березники.
Как сообщили в минздраве, список лабораторий может увеличится.
Напомним, с 21 февраля жители России могут получить QR-код на основании положительного теста на антитела к COVID-19. Для сдачи анализа в лицензированной лаборатории при себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, чтобы результаты исследования автоматически в течение трёх дней были переданы на портал «Госуслуг».
Сертификат будет формироваться однократно. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет. Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
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