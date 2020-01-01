В Прикамье увеличилось количество лабораторий, выдающих «ковидные» QR-коды по тестам на антитела Теперь таких лабораторий в регионе 13 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выросло число лабораторий, которые имеют право формировать «ковидные» сертификаты на основе результатов тестов на антитела. Теперь таких лабораторий в регионе 13. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным на 23 февраля список аккредитованных лабораторий выглядит так:

— ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови»,

— ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Пермь, ул. Куйбышева, 50),

— ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,

— ЗАО «МЦ «Философия красоты и здоровья»,

— ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13»,

— ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России,

— Медицинская лаборатория «МедлабЭкспресс»,

— ООО «Клиника комплексной медицины «Клиницист»,

— ООО «Централизованная клинико-диагностическая лаборатория»,

— Медицинский центр «Диапазон»,

— ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»,

— ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск»,

— ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера Е. А.» г. Березники.

Как сообщили в минздраве, список лабораторий может увеличится.

Напомним, с 21 февраля жители России могут получить QR-код на основании положительного теста на антитела к COVID-19. Для сдачи анализа в лицензированной лаборатории при себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, чтобы результаты исследования автоматически в течение трёх дней были переданы на портал «Госуслуг».

Сертификат будет формироваться однократно. Требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет. Срок действия сертификата составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

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